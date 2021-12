De samenleving is niet gediend bij het zo hoog mogelijk scorende individu of het in zijn talenten zwelgende wonderkind.

In de bijlesindustrie gaat niet alleen veel privé-, maar ook veel publiek geld om. In een land waar onderwijs een grote hap uit de staatsbegroting neemt, moet dat onderwijs goed genoeg zijn om kinderen ook zonder bijles optimaal te bedienen. Maar wat willen we als samenleving met het onderwijs? Daar moet het gesprek over gaan.

De Onderwijsraad vindt dat bijlessen toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen (ND, 7 december). In mijn tijd als schooldirecteur in Amsterdam Nieuw-West zag ik migrantenouders met een uitkering hun kinderen naar dure bijlesbureautjes brengen in de vaste overtuiging dat ze daarmee, in ieder geval voor hun kinderen, een betere toekomst kochten. Op andere, wittere, scholen waar ik later directeur was, heb ik de bijlespraktijk niet op die schaal teruggezien. Wat ik wel zie is een toename van het idee ‘je gunt je kind toch het beste en dat vind je niet op school’. Daarom gaat er in de bijlesindustrie veel geld om, voorheen vooral privégeld, en gaandeweg ook steeds meer publiek geld.

