Jezus is niet het logische antwoord op de Joodse verwachting

De adventskalender met teksten uit het Oude Testament die we betrekken op Jezus roept vragen op, signaleert theoloog Arco den Heijer. Want klopt ons beeld van die verwachting wel met wat Joden in Jezus’ tijd daadwerkelijk hoopten en verwachtten?

Bij ons in de keuken hangt een adventskalender. Elke dag kun je iets doen, lees je een Schriftgedeelte en wordt er wat uitleg bij gegeven. Van dergelijke kalenders en leesroosters lijken er de laatste jaren steeds meer te zijn. Het is een mooie manier om voor jezelf of als gezin invulling te geven aan de tijd van verwachting naar Kerst. Je leeft als het ware met het oudtestamentische Israël mee in hun verwachting van de messias door het lezen van de profetische teksten. Maar juist op dat punt roept de adventskalender ook vragen op. Want klopt ons beeld van die verwachting wel met wat Joden in Jezus’ tijd daadwerkelijk hoopten en verwachtten?

profetieën over Jezus

Ondanks de bonte verscheidenheid aan online verkrijgbare adventskalende..

