Bij het nadenken over vaccinatieplicht (ND, 4 december) wil ik graag twee vaak aangevoerde schijnargumenten tegen die plicht weerspreken. Een: ‘inbreuk op de integriteit van het menselijk lichaam’. Wordt dat argument ook gebruikt als een operatie dringend nodig is? Twee: ‘onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid’. Wordt die waardigheid niet nog veel meer aangetast door besmetting dan door een prik die veel ellende kan voorkomen? <