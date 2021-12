Via extra onderwijsondersteuning betere kansen voor leerling

Sjirk Kuijper (in zijn commentaar) en Sezgin Cihangir , directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, geven goede suggesties voor verbetering van het onderwijs (ND, 8 december): verbeter het onderwijs en de rekenmethoden en werk aan het opleidingsniveau van de leerkracht.

Ik kijk met plezier terug op een carrière van 48 jaar in het onderwijs. Ik stopte vrijwillig en had al snel spijt: er was nog zo veel bij te dragen! Tijdens mijn werk als basisschoolleerkracht volgde ik de hbo-opleiding tot remedial teacher. Op verzoek van het bestuur van de School met de Bijbel besteedde ik uren aan deze extra onderwijsondersteuning. Het onnodig veranderen van schoolniveau werd zo voorkomen. Ook werd een betere keuze van voortgezet onderwijs mogelijk. Zo bood de school veel leerlingen betere kansen. Maar er waren ook behoorlijk wat kinderen die deze kans op hun school niet hadden, dus nam ik ontslag en begon een eigen praktijk voor remedial teaching. Hier ontving ik allerlei leerlingen van verschillende leeftijd m..

