Pas op met aanpassen liedtekst

In Washington DC wordt jazzsaxofonist Buck Hill (1927-2017) met een muurschildering geëerd. Hij groeide op in die stad en nam er platen op met jazzlegenden als Dizzy Gillespie en Miles Davis. De jazz inspireerde lieddichter Willem Barnard.

Wijlen Willem Barnard (1920-2010) is de dichter van het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’. In het Liedboek voor de Kerken staat het genoteerd als gezang 265. In het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk is het opgenomen als lied 737. De coupletten 18,19 en 20 luiden als volgt:

En Luther zingt er als een zwaan

die mag de maat der englen slaan

de lieve lange dag.

De negers met hun loftrompet,

de joden met hun ster,

wie arm is, achteropgezet,

de vromen van oudsher,

van alle kanten komen zij

de lange lanen door,

het is een eindeloze rij,

de kinderen gaan voor.

Vooropgesteld: het plan om deze tekst aan te passen kon ik best waarderen. Elke vorm van racisme of antisemitisme..

