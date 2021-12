Kabinetsplannen gaan niet ver genoeg om klimaatverandering om te buigen

De allergrootste opgave voor de komende regering is het inlopen van de enorme achterstand van Nederland bij het halen van de klimaatdoelen.

In de week waarin de de Deltacommissaris waarschuwde dat we gezien de zeespiegelstijging niet overal moeten bouwen, lijkt het nieuwe kabinet zijn plannen bijna klaar te hebben. Die gaan niet ver genoeg, als we op termijn echt het hoofd boven water willen houden.

Volgens de meest recente berekeningen van het internationale klimaatpanel IPCC zal de wereldwijde uitstoot tot aan 2030 gehalveerd moeten worden om een 50 procent kans te behouden de opwarming beneden de 1,5 graad Celsius te houden. Dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Het klimaatbureau van de Verenigde Naties berekende dat bij de huidige ambities van alle landen, de uitstoot tot aan 2030 juist 5 procent omhoog gaat.

Op de klimaattop in Glasgow werd dan ook afgesproken dat all..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .