Aangepast eindexamen is logisch

In het Nederlands Dagblad van dinsdag 7 december las ik dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en de Voortgezet Onderwijsraad pleiten voor het aanpassen van het centraal eindexamen in 2022.

Ik ben het daar helemaal mee eens en ik hoop ook dat dit inderdaad besloten wordt. Daar ben ik wel wat bezorgd over, want ergens anders las ik pas dat demissionair minister Slob aankondigde dat de eindexamens volgend jaar zonder aanpassingen kunnen doorgaan. Dat zou ik heel onterecht vinden.

De scholen zijn momenteel wel open, maar je moet niet vragen hoe: er is veel lesuitval, veel leerlingen moeten afstandsonderwijs volgen in verband met quarantaine of kunnen helemaal geen lessen volgen omdat ze ziek zijn.

Daar komt nog eens bij komt dat wij als leerlingen al twee jaar geen normaal onderwijs hebben kunnen volgen vanwege scholensluitingen en een lange periode van afstandsonderwijs.

Hierdoor starten veel leerlingen met een behoo..

