Misschien is vliegveld op zee nú wel goedkoper

Schiphol stoot veel te veel stikstof uit en komt met 500.000 vliegbewegingen niet in aanmerking voor een natuurvergunning (ND 9 december). Uitwijken naar andere vliegvelden kan niet, want ook die worstelen met milieuvergunningen. Een vliegveld midden in de randstad is natuurlijk ideaal voor alle verbindingen, maar blijkt in deze tijd een onverant­woorde luxe. Als we deze motor van onze economie willen behouden, zullen er daarom drastische maatregelen moeten worden genomen. Gedacht wordt onder meer aan het uitkopen van vrijwel alle veeboeren in een straal van 25 kilometer rond het vliegveld, aan beperking van het autoverkeer, nog lagere maximum­snelheden en aan een grote vermindering van het aantal vluchten. Te vrezen is echter dat de Raad van State of de Hoge Raad dit alles in een volgende uitspraak nog onvoldoende vinden. Een mogelijk alternatief is het plan voor een vliegveld op zee weer uit de kast te halen. Daarover is in het verleden al nagedacht. De bezwaren leken toen te groot. In 2019 liet de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen, weten dat zo’n klus binnen twintig jaar geklaard kon zijn. De aanleg zou tussen de 33 en 46 miljard euro gaan kosten. Ook hier zal aan milieueisen moeten worden voldaan, maar onmogelijk is het niet. De prijs van een vliegveld op zee zou uiteindelijk weleens lager kunnen uitvallen dan de kosten van de milieumaatregelen rond Schiphol. Het lijkt me een moeilijke, maar zinnige afweging, waarvoor bovendien enige haast geboden is. <