Kan de eigen achterban dit dragen? De blik zal ook richting de gevoelige thema’s gaan in het coalitieakkoord

Terwijl het CDA deze zaterdag het partijcongres houdt – wederom digitaal – is er binnen de ChristenUnie een vertrouwelijke gedachtewisseling. Partijprominenten en een aantal deskundigen worden bijgepraat over het coalitieakkoord.

Zo’n bijeenkomst heeft twee doelen: de onderhandelaars Gert-Jan Segers en Carola Schouten kunnen aftasten of wat ze hebben afgesproken, acceptabel is voor hun achterban. Tegelijk kunnen ze mogelijke critici alvast deelgenoot maken van hun overwegingen.

Zo ging het ruim vier jaar geleden ook. Oud-senator Egbert Schuurman had in een interview met deze krant gezegd dat hij weinig zag in regeringsdeelname van de ChristenUnie. Schuurman zat bijna 28 jaar in de Eerste Kamer, en maakte van dichtbij het kabinet-Balkenende IV mee. ‘Ik zat elke week bij ons bewindsliedenoverleg. Als kleine partij heb je weinig in te brengen, hoor. Je profiel blijft scherper als je gaat gedogen, en je hebt minstens evenveel invloed’, aldus Schuurman in mei 2017. Maa..

