Compenseer studenten ruimhartig, want ze moeten vechten voor hun positie op de arbeids- en woningmarkt

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (CU) kunnen in hun plannen om één beslissing niet heen: de afschaffing van het leenstelsel. Al in september heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over deze doodlopende weg binnen het onderwijs. Daarmee is de eerste stap naar rechtvaardig beleid voor de studerende generatie gezet.

Er blijven echter grote vragen op de plank liggen: een nieuw stelsel voor de studiefinanciering moet het leenmodel doen vergeten, en ondertussen zijn er heuse ‘leengeneraties’ ontstaan, die zonder adequate compensatie op alle terreinen de dupe dreigen te worden.

Over die compensatieregeling doen verschillende verhalen de ronde, maar geen enkele zal de harten van de huidige of recente student sneller doen klo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .