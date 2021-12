Unesco dreigt de Werelderfgoed-status van de Waddenzee in te trekken, vooral vanwege voorgenomen gaswinning bij Ternaard (ND, 8 december). Terecht – gaswinning veroorzaakt bodemdaling. De Waddenzee kent een dynamisch evenwicht: eventuele daling van de bodem of stijging van de zeespiegel wordt gecompenseerd met slib dat vanuit de Noordzee wordt aangevuld.

Maar het is de vraag of dit natuurlijke proces de snelheid van zeespiegelstijging kan bijhouden. Zo nee, dan spoelen de platen weg en wordt alles één grote zee. Nu de zeespiegel versneld stijgt is elke centimeter bodemdaling door gaswinning er een te veel.

Ik heb me altijd verbaasd over de vanzelfsprekendheid waarmee we denken ons bodemschatten te mogen toe-eigenen. Zijn wij soms eigenaar? Is dat niet de Schepper zelf? In dit geval leidt deze schattenroof er ook nog eens toe dat ons meest unieke natuurgebied wordt aangetast of zelfs deels verdwijnt. Het heeft niet voor niets de status van Werelderfgoed. Is dat geen belediging van de Schepper? De demissionair minister die moet waken over natuurbehoud is lid van de ChristenUnie. Snapt zij d..

