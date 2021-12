Praat niet over, maar met Palestijnen

Tijdens een bijeenkomst van een aantal pro-Israëlische christelijke Europarlementariërs, waar deze krant verslag van deed (ND, 3 december), is veel over Palestijnen gepraat, maar niet met. Bij de bijeenkomst was geen Palestijn aanwezig, alleen Israëlische vertegenwoordigers en veel christenen die uiteraard veel beter dan de Palestijnen zelf weten wat goed voor hen is.