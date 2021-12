De kleuren bij de zelftest zijn bedrieglijk

Corona: een groot probleem. Zelftesten zijn een deel van de oplossing. Dan komt de communicatie wel nauw: een duidelijke handleiding bij de testen zodat iemand niet denkt dat hij coronavrij is terwijl de test juist aangeeft dat hij corona heeft. Daarom is het zo mooi dat er in de handleiding ook gebruikgemaakt wordt van kleuren: rood en groen. En iedereen begrijpt natuurlijk dat groen betekent: ‘veilig, je hebt geen corona’.

Juist omdat het begrip ‘positief’ zo verwarrend is (positief heeft een positieve gevoelswaarde maar is juist de bevestiging dat je corona hebt), is het prachtig dat de kleuren rood en groen duidelijk maken wat de uitslag betekent. Hoewel – bij de eerste zelftest die ik gebruik, is het net andersom: met de kleur groen wordt aangegeven dat je corona hebt.

Groen duidt daar dus op onveiligheid. Nou, daar moet ik echt aan wennen. Bij de test is de betekenis van groen volstrekt omgekeerd aan de betekenis in het gewone leven.

Vervolgens doe ik een tweede test, van een ander merk. Ik ben er helemaal op gespitst dat groen dus betekent: je hebt inderdaad corona. En de uitslag is groen!

Als ik het hele ingewikkelde verhaal nog eens lees, b..

