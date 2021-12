Paradoxaal advies over autonome wapens. Stel eerst duidelijk vast wat de menselijke invloed op die wapens moet zijn

Er is dringend een nieuw VN-verdrag nodig dat garandeert wat nu precies ‘betekenisvolle menselijke controle’ op autonome wapens is. Want anders dreigen wapens steeds meer hun eigen gang te gaan.

De Israëlische Mini-Harpy, hier te zien op een wapenbeurs, is een kamikaze-drone die rondvliegt en zelfstandig op zoek gaat naar een mogelijk doelwit. Een menselijke operator krijgt een seintje als een doelwit gevonden is en kan de aanval inzetten. Het is een kleine stap om de mens uit dat proces te halen en het algoritme de aanval te laten bepalen.

In het Nederlands Dagblad van 9 december stelt professor Larissa van den Herik, voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), dat de regulering van autonome wapens noodzakelijk is. Tegelijkertijd zegt ze dat het belangrijk is dat Nederland in deze technologie gaat investeren.

Voor PAX zijn dit twee adviezen die haaks op elkaar staan. Het bevreemdt ons dat in het advies zo nadrukkelijk wordt gepleit voor investeringen in deze nieuwe militaire technologieën.

We begrijpen dat de Nederlandse krijgsmacht moet blijven vernieuwen, maar juist op het terrein van autonome wapens zou ze hier uiterst terughoudend mee om moeten gaan. Vooral zolang er geen duidelijke internationale kaders zijn.

