Nobelprijs weerspiegelt vooral het verleden

De Nobelprijzen zijn een conservatieve uitstalling van achterhaalde academische vormen en opvattingen. Vrouwen komen er nauwelijks aan te pas. Wellicht is het beter er helemaal mee te stoppen.

De medaille en het diploma die Nobelprijswinnaar David Julius woensdag al in California in ontvangst heeft genomen. Vanwege de coronapandemie gaan veel winnaars niet naar de officiële uitreiking in Oslo.

Op 10 december worden in Stockholm en Oslo weer de jaarlijkse Nobelprijzen uitgereikt aan wetenschappers, schrijvers/dichters en wereldverbeteraars. In totaal krijgen op deze sterfdag van dynamietkoning Alfred Nobel (1833-1896) dit jaar dertien winnaars een medaille, oorkonde en koninklijke handdruk, plus een flink geldbedrag. Een feest, niet alleen voor de deelnemers, maar ook prachtige reclame voor de wetenschappen, literatuur en wereldvrede.

Maar zoals vaak met reclame, is er wel wat op af te dingen. Van de dertien Nobellaureaten zijn er dit jaar twaalf mannen, en één vrouw, de Filipijnse journalist en activist Maria Ressa. In de categorie wetenschap winnen welgeteld nul vrouwen een wat in de wetenschappen nog steeds als de hoofdprijs ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .