Wat is essentieel?

In de persconferentie van vrijdag 26 november heeft premier Rutte de kerken opgeroepen om na vijf uur geen erediensten te houden. Ik stel vast dat de meeste kerken hier gehoor aan geven door diensten te vervroegen, te schrappen of weer ‘online’ te gaan. Ik onderschrijf dat de kerken verantwoordelijkheid moeten nemen in de maatschappij en solidariteit hoort hierbij ook afgewogen te worden.