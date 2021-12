Kind lijdt niet onder trans ouder

René Hoksbergen schreef in deze krant dat sterilisatie van transgender mensen een reden had (3 december). Op het journaal had de auteur een transgender vrouw gezien die samen met haar vrouw een kindje had gekregen dat genetisch van hen beiden is.

‘Voor het kind’, schrijft Hoksbergen, ‘is het natuurlijk ten zeerste verwarrend (in dit geval) dat de vrouwspersoon die hem nu opvoedt, in feite zijn genetische vader is en hij met twee moeders verder door het leven moet gaan.’ Hoe weet Hoksbergen dat dit verwarrend is? Heeft hij het zelf meegemaakt? Heeft hij er onderzoek naar gedaan?

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er niks verwarrends is aan opgroeien met een ouder die in transitie is geweest. (Het omgaan met vervelende vragen is dat soms wél.)

Ook onderzoek geeft geen aanleiding te denken dat het welzijn of de ontwikkeling van een kind eronder lijdt als het kind een trans ouder heeft.

En dat is niet de enige onzorgvuldigheid in de brief van Hoksbergen. Zo schrijft hij da..

