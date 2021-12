Kerstkaart brengt vreugde en vrede

De post vervult een vitale rol in ons leven, dat merken we in de coronacrisis. Hopelijk wordt een waardevolle traditie, het versturen van de wenskaart rond Kerst en oud en nieuw, in ere hersteld.

Van PostNL kwam het bericht dat er weer meer ‘gewone’ post wordt verstuurd. Het aandeel van de wenskaarten in het postvolume is gestegen. Voor wie de post na aan het hart ligt, is dit een troostende mededeling. De postbode dreigde een jaar geleden nog een trieste figuur te worden die een verouderd instituut in leven hield.

Nu blijkt de post een vitale rol in ons aller leven te vervullen. De mobiliteit is momenteel danig ingeperkt door de maatregelen tegen het gevreesde virus. Onze behoefte aan contact en nabijheid zoekt naar wegen die tussenmenselijk verkeer mogelijk maken zonder de risico’s van besmetting door aanraking of via de luchtwegen. Bij sommige van mijn familieleden heeft het virus helaas toch muizenissen in het hoofd vero..

