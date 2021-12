1 Het lijkt vanzelfsprekend dat mensen die door corona ernstig ziek worden naar een ziekenhuis moeten, en eventueel naar een ic. Maar net als bij andere levensbedreigende ziektes dient van tevoren ingeschat te worden of herstel reëel is.

2 In ziekenhuizen is de deskundigheid om mensen in de stervensfase te behandelen en te begeleiden gewoonlijk minder aanwezig dan in hospices met in palliatieve zorg getraind personeel. Die laatste locatie is dan te verkiezen wanneer palliatieve zorg thuis niet lukt.

