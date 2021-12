Waarom de Europese Unie de dialoog moet aangaan met Pakistan

Na de brute lynchpartij op de Sri Lankese burger Priyantha Kumara in Sialkot (Pakistan) op 3 december na valse beschuldigingen van godslastering, is in Pakistan opnieuw het debat losgebarsten over de vraag hoe extremisme en overmatige onverdraagzaamheid voorkomen kunnen worden. Momenteel wordt alleen aan de mensen in Pakistan die verantwoordelijk zijn voor dit extremisme gevraagd het te stoppen. Er wordt een appel gedaan op de regering van Pakistan. De staat is verantwoordelijk. Daarnaast wordt er wordt een appel gedaan op de justitie van het land, de wetgevende macht, en het Pakistaanse leger. Het zijn deze instellingen die daders als terroristen benoemen, maar vervolgens met diezelfde mensen onderhandelen en hen in de politieke omgevin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .