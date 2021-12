O Adonai, kom en verlos ons met een uitgestrekte arm!

Hoe vertel je over een spirituele ervaring? Op de eerste zaterdagavond van Advent ben ik in Londen, in St. Paul’s Cathedral. De kerk is donker. Naarmate de dienst vordert, komt het koor naar voren, van West naar Oost, en gaan de lichten steeds verder aan. Er klinken liederen, lezingen en gebeden. Halverwege hebben de zangers zich in twee groepen verdeeld; ze staan onder de halve koepels aan weerszijden van de doorgang naar het koor.

Een jongens-sopraan zet een smekende uitroep in: ‘O Adonai!’ Een tweede sopraan valt hem bij, en nog één, alten, bassen vallen in, steeds meer stemmen. In harmonie zingen ze tegen de sopranen-uitroep in, die soms even weg is en dan opnieuw begint. Het is alsof die twee koren totaal hun eigen weg gaan, me..