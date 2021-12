Er is een verklaring voor ons beste, mooiste en innovatiefste werk. Vincent van Gogh in de laatste twee jaar van zijn leven, zangeres Aretha Franklin in de jaren zestig, Apple-baas Steve Jobs tijdens de eerste jaren van dit millennium ... er zijn bepaalde periodes waarin mensen niet te stoppen zijn en achter elkaar het meest fantastische werk de wereld in brengen.

Vincent van Gogh was ooit een rusteloze manisch depressieve man, Steve Jobs (midden) was een schoolverlater en Aretha Franklin (rechts) een tienermoeder. Dit bracht hen tot grote hoogten.

Dit najaar publiceerde wetenschappelijk tijdschrift Nature een heel interessant onderzoek. De loopbanen van 26.500 kunstenaars en wetenschappers werden onder de loep genomen om te zien of er iets was dat hun grootste werk kon verklaren. Twee dingen vielen op. Ten eerste gold voor het leeuwendeel van de mensen dat hun meest impactvolle, beste werk altijd geclusterd bleek. De onderzoekers noemen dit met een sportterm een ‘hot streak’: briljant resultaat in serie geproduceerd. Het mooie nieuws is dat niet alleen grote namen met zo’n cluster van succes worden gezegend. Negentig procent van ons, gewone stervelingen, maakt één keer (heel soms twee keer) zo’n hot streak mee. Het tweede dat opviel: aan zo’n serie invloedrijk we..

