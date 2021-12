In 1903 moest mijn grootvader zijn boerderij opdoeken om plaats te maken voor een haven. Nu ligt er in die haven een boerderij

Ik las het interessante artikel over de drijvende, circulaire boerderij annex zuivelboerderij in de Merwedehaven: de Floating Farm op de grens van Rotterdam en Schiedam (ND 6 december). Ook in een ander opzicht is de cirkel rond. Mijn overgrootvader, Pieter Verkade (1848 - 1941) was molenaar op een watermolen en veehouder op de plek waar later de Merwedehaven werd aangelegd. Hij beschikte over een ruime hoeveelheid grond voor zijn vee. Door de kwaliteit van zijn melk werd deze door dokters in de buurt aangeraden voor een snellere genezing van bepaalde ziektes. Hij had veel klandizie uit het de Rotterdamse wijk het ‘Witte dorp’ bij het Marconiplein. Zijn bedrijf werd in 1903 onteigend door de gemeente Rotterdam voor de aanleg van de Merwedehaven. Hij kocht daarna een statig herenhuis aan de Essenweg in Kralingen, waar hij vanaf zijn 55e jaar ging rentenieren. Voor drie van zijn zoons kocht hij een boerderij, onder andere voor mijn grootvader (van moeders kant) aan de Hoofdweg in de Alexanderpolder. Opmerkelijk dat waar eens een boerderij met klanten uit de buurt stond, er nu weer een zeer bijzondere boerderij actief is. <