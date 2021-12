Hoe reëel is een nieuwe oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

Steeds luider klinkt de Russische oorlogstrom in Oekraïne. Buitenlandse commentatoren beschouwen de mogelijkheid of het er echt tot geweld zal komen.

De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden videobelden dinsdag met elkaar over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De Verenigde Staten eisen de terugtrekking van de Russische troepen die zich aan de Oekraïense grens hebben verzameld. Het Kremlin eist een duidelijk signaal dat Kiev nimmer lid zal mogen worden van de NAVO. Intussen waarschuwen Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten voor de gevaren van Russische agressie. Rusland op zijn beurt ontkent dat er plannen zijn om zijn buurland binnen te vallen. Hoe reëel is een nieuwe oorlog in Oekraïne?

Echo MoskviVolgens commentator Anton Orech van de Russische radiozender Echo Moskvi ‘wil Moskou vooral als gelijke gehoord en aangesproken worden. Dat is waarom ..

