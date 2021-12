Breng groene idealen in evenwicht in de lokale politiek

Wie lokaal groene politiek wil bedrijven, doet er goed aan precies te zijn over de bedoeling daarvan. Wat wil je precies bevorderen? Bepalend voor het antwoord op die vraag is ons beeld van wat natuur is. Christelijksociale politici doen er goed aan inzet voor de natuur te verbinden aan inzet voor de medemens.

Wie een monument voor de verdronken vissers op een boulevard van een vissersdorp bezoekt, beseft dat de schepping niet alleen kwetsbaar is. Zij neemt ook levens. Klimaatverandering doet daar niets aan af. De natuur zal er ingrijpend door veranderen, maar ze zal nog steeds natuur zijn. Inderdaad, de natuur is kostbare schepping van God. Tegelijkertijd is de natuur ook de horzel of de virusinfectie.

In de lokale ChristenUnie-programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal uitgebreid aandacht zijn voor maatregelen rond het thema ‘zorg voor de schepping’. Daarbij doet het er erg toe welke toon je in je lokale programma precies aanslaat. Wat is een christelijksociaal beeld van natuur en een goede omgang daarmee?

