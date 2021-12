Ander medicijn

In de krant van 2 december staat het bericht dat ‘in oktober 2020 bleek dat verschillende witte Amerikaanse evangelicals zich wilden laten vaccineren tegen corona als ze daarmee konden voorkomen dat kwetsbare mensen ziek zouden worden. In mei 2021 werd opnieuw gekeken hoe evangelicals gemotiveerd zouden kunnen worden het vaccin te nemen, maar toen bleek dat het voorkomen van ziekte bij anderen niet langer doorslaggevend was om te kiezen voor een vaccinatie.’ Ik liet dit even bezinken en dacht ook aan ons eigen land, aan evangelicals en ook anderen, waaronder mensen die niet gevaccineerd willen worden. Ik dacht: iederéén kan iets doen: (mee)bidden dat er steeds minder nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen komen. Misschien krijgen sommige mensen dan bovendien alsnog vertrouwen om zich te laten vaccineren. <