In oktober 2020 werd ik urgent op de wachtlijst geplaatst voor een openhartoperatie. Met name coronapatiënten kregen op de ic voorrang. Logisch, want: solidariteit met nog urgentere gevallen. Als gevolg van het gevoerde beleid en met name het vaccinatieprogramma kon op 15 maart 2021 de ingreep plaatsvinden: één dag ic-capaciteit van het Leids Universitair Medisch Centrum volstond. Een jaar later ben ik weer ‘de oude’, maar zijn we in de ziekenhuizen terug bij af: de niet-coronazorg is afgeschaald. En ofschoon ik blijf vinden dat zonder solidariteit de boel naar de vaantjes gaat, krijg ik tegelijkertijd één knoop niet ontward. Als ik solidair ben met iemand die uit vrije wil niet gevaccineerd is, ben ik bij de huidige capaciteit van de ic niet solidair met acht tot tien mensen met andere urgente problematiek waarvoor geen eenvoudige preventie bestaat. <