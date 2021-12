Engelse kerken geven een goed voorbeeld

In de krant van 3 december betogen Egbert Brink en Hanneke Schaap-Jonker terecht dat er in de christelijke gemeente plaats moet zijn voor psychische kwetsbaarheid. Ik denk dat de gemeente vervolgens ook ruimte mag geven aan andere kwetsbare personen. Graag wijs ik op een initiatief dat in Engeland een hoge vlucht neemt.

Sinds een paar jaar is hier de organisatie Renew Wellbeing, die plaatselijke kerken toerust om hun gebouw (of een gehuurd pand) te openen voor de mensen in de buurt. Dit gebeurt onder het motto ‘It is OK not to be OK’. De organisatie is opgezet door een predikante die tijdens een burn-out merkte hoe moeilijk het was om onder de mensen te komen en toe te geven dat ze niet oké was.

Een Renewcentrum is in feite een inloophuis:..

