Wat bij de nieuwe Duitse regeringscoalitie als eerste opvalt, is dat de taal anders is. Zelfverzekerder. Richting Rusland zal de toon harder zijn. En Olaf Scholz, de beoogde nieuwe kanselier, zal actief ingaan op Franse voorstellen om de EU te hervormen.

Een van de vragen die vaak gesteld wordt bij het aantreden van een nieuwe regering is: blijft veel hetzelfde of gaat er echt een nieuwe wind waaien? Gezien het aantal crises waarmee we sinds 2008 zijn geconfronteerd, kunnen we stellen dat het antwoord op deze vraag eenvoudig is: ook in de toekomst gaat er sowieso veel veranderen.

Belangrijker is de vraag: hoe gaat het nieuwe kabinet met die veranderingen om? Dat geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Duitsland, waar de pas afgezwaaide Angela Merkel met haar stijl van politiek bedrijven school heeft gemaakt. Zoals de Duitse politicoloog Karl-Rudolf Korte het stelt heeft de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz bewezen ‘de beste Merkel’ te zijn: ingehouden, zakelijk, rustig en afwachtend tot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .