De school is geen toegangsticket tot de samenleving, maar een bouwplaats van de samenleving

Als buiten de school de verhoudingen op scherp staan, is dat in de school op zijn minst ook voelbaar. Juist nu zijn daarom maatregelen nodig die kunnen zorgen voor verbinding in plaats van verwijdering.

Onze scholen zijn onderdeel van onze samenleving. Dus wanneer het coronavirus door ons land waart, zien we helaas ook besmettingen op scholen toenemen. Daarom overweegt de regering coronatoegangsbewijzen voor het onderwijs in te voeren. Dat kan rationeel of logisch lijken, maar de impact op de samenleving-in-het-klein, die de school is, is groot.. Het onderwijsis gebaat bij verbondenheid, vertrouwen en leefbaarheid. Net als de Nederlandse samenleving.

In de Nederlandse traditie draait onderwijs om menswording. Solide kennis, vertrouwd raken met de heersende normen en waarden, en ook het inhalen van achterstanden staan uiteindelijk in dienst van het ontdekken van de eigen volwassen verantwoordelijkheid. Dat leren we in relatie...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .