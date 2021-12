Op weg naar rekeningrijden 2.0

In de formatiestukken zoals die tot nu toe zijn uitgelekt, ontbreekt het autogebruik als maatregel om de stikstofuitstoot verder terug te dringen. De tijd is eindelijk rijp voor een kilometerheffing. En die 130 kilometer per uur moet echt van tafel.

Opvallend afwezig in het ‘treinakkoord van VVD en CDA’ is de kilometerheffing. Volgens economen en verkeerskundigen is dat het enige snel werkzame middel tegen onnodig autogebruik (een op de drie ritten) en files.

Een van de hoopgevende uitkomsten van de klimaatconferentie in Glasgow is de oproep van demissionair premier Mark Rutte aan alle landen om nu echt in actie te komen. Zijn door velen geridiculiseerde oproep is ook aan Nederland gericht. Klimaatbeleid is onderdeel van het regeerakkoord in staat van wording dat ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in de trein liet liggen. Een hogere CO 2 -doelstelling voor 2030, nog meer elektrische auto’s, kernenergie, miljarden voor nieuwe technieken, dat lijkt echt op actie.

Maar als je de potentiële CO 2 -reductie voor 2030 berekent, blijft er weinig klimaatwinst over. Als er al nieuwe kerncentrales komen, duurt het tot ver na 2035 voordat zo’n stroombron netto CO 2 gaat besparen. Immers..

