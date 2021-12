Bij ‘vrije artsenkeuze’ in de polis is meer mogelijk

Een lege operatiekamer in het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar de planbare zorg is afgeschaald als gevolg van de grote toestroom van coronapatiënten.

De kop in het Nederlands Dagblad raakte me: ‘Planbare zorg valt verder stil’ (ND, 1 december). Geen enkele heup-, knie- of staaroperatie is meer mogelijk in 25 van de 74 Nederlandse ziekenhuizen. Daar wordt de hele boel weer stilgelegd. Ik heb daar veel vragen bij. Velen leven met pijn, kunnen niet verder, maar o, het coronavirus legt alles plat.

Wordt zo niet maar een deel van het verhaal verteld? Is stilleggen de enige mogelijkheid? Mogen we van een land dat miljarden uitgeeft aan ondernemers en gratis testen niet iets meer flexibiliteit, creativiteit en oplossend vermogen verwachten?

Er wordt alleen naar de zorg in ziekenhuizen gekeken. Wie is ermee bekend dat zelfstandige behandelcentra in Nederland ruimte genoeg hebben om bovenstaande..

