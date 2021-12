Armoede is alles wat belemmert

Ik ben geboren in Colombia en opgevoed in Nederland en daarmee ben ik onderdeel van twee werelden. Mijn moeder leeft aan de andere kant van de wereld op de grens van armoede, en woont in een wijk waarvan ik bang word als ik daar te lang rondloop. Ik woon hier in het Westen in mijn veilige, comfortabele bubbel. Tegelijkertijd zijn wij beiden krachtige en sterke vrouwen. Allebei lachen we, en allebei genieten we van ons leven. Ik zeg weleens dat ik hierdoor twee paar ogen heb gekregen. Niet meer uitsluitend de westerse blik die mensen vaak labelt en in een hokje plaatst, maar ook de verrijking van een andere invalshoek, waarmee ik de labels, de schotten die we geneigd zijn om iemand heen te plaatsen, weghaal. Deze achtergrond heeft mij gev..

