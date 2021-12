De grondwet is geen individueel bezit, en medische ethiek belooft geen persoonlijke keuzevrijheid

Vaccinatie verplichten kan niet; lees maar in de Grondwet. Het vloekt ook met autonomie en zelfbeschikking, leidraden van de medische ethiek. Pas als moraal weer iets gezamenlijks wordt, en grondrechten ook in plichten worden vertaald, is er een basis om samen corona te bestrijden.

De corona-pandemie vraagt om bezinning op grondrechten en medische ethiek. Maar het publiek debat over die beide is verwaarloosd. Het zijn sterk geïndividualiseerde thema’s – terwijl we ze nu hard nodig hebben om een collectieve crisis in de volksgezondheid het hoofd te bieden.

De grondrechten zijn niet alle even bekend, en ten onrechte bestaat het idee dat ze een rangorde kennen. Gelijke behandeling (artikel 1) is beroemd en wordt zwaarder geacht dan iets als het briefgeheim (artikel 13). Het laatste artikel (23, vrijheid van onderwijs) wordt zelfs bejegend als rudimentair, wormvormig aanhangsel dat je kunt missen als de ontstoken blinde darm. Niet ieder grondrecht lijkt ook voor elke burger even relevant: er zijn er die nooit eens gaan ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .