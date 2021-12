Ode aan een onopvallende spiritualiteit. Wat gelovige millennials kunnen leren van een dichtende buschauffeur

Wat heeft de kerk te bieden aan millennials, de generatie die tussen 1981 en de vroege jaren 2000 werd geboren? Is ze nog wel relevant voor hen? Als millennial voel ik de druk om ‘iets van mijn leven te maken’, om succesvol te zijn: is het niet in maatschappelijke dan wel in spirituele zin. En toch… ergens wringt het.

Diep in mij huist ook een verlangen (en ik schaam me haast om het te zeggen) om niet ‘succesvol’ te zijn, om niet op te vallen, om een ‘alledaags’ leven te leiden. Ik vraag me af wat de plaats is van degenen die (door welke oorzaak dan ook) geen indrukwekkend cv op LinkedIn plaatsen of een bruisend sociaal leven op Instagram.

Soms lijkt het alsof een leven pas betekenis heeft als het spectaculair is, vol maatschappelijke impa..

