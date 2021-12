Tom Poes, verzin een list! Trek alles uit de kast om jongeren aan het lezen te krijgen.

Tom Poes, verzin een list. Harry Potter, wend een toverspreuk aan. Laat Snuf de Hond het goede spoor zoeken, Bartje bidden voor bruine bonen en Doortje onderweg blijven naar de Stad van Smaragd. Zo langzamerhand is alle verbeelding, moed en vindingrijkheid die je opdoet bij het lezen van een spannend, avontuurlijk of inzichtgevend boek nodig om een nieuwe generatie aan ‘het boek’ te krijgen. Dat is een wonderlijke gewaarwording voor iemand die van lezen houdt en tieners opvoedt.

De dagelijkse opvoeding is doortrokken van twee vraagstukken die voortdurend op de achtergrond spelen, te midden van veel gezonde levendigheid en dynamiek. Het zijn vraagstukken die bovendien met elkaar verbonden zijn: de ongebreidelde verleiding van het beeldsche..

