Gedwongen sterilisaties hadden een reden. Waar zadel je je kind mee op?

Zaterdag 27 november hoorden wij via het achtuurjournaal dat een transgender, van man naar vrouw, zo slim was geweest om vooraf sperma in te vriezen. Zo kon hij toch bij zijn vriendin via donorinseminatie een kind verwekken. Het kind zou dus twee moeders krijgen. Tegelijkertijd zagen we minister-president Rutte namens de overheid aan transgenders zijn verontschuldiging aanbieden voor de vroeger gedwongen sterilisaties vanwege een beoogde geslachtverandering. Gedwongen sterilisaties die overigens al vele jaren niet meer werden gedaan. Over psychologische en identiteitseffecten voor de zo geboren kinderen werd in het journaal niet gerept. Wel kon de zogenaamde moeder nog even zeggen dat hij/zij zo vreselijk veel van het kind hield. Of dat iets bijzonders zou zijn.

De gedachte achter de vroeger gedwongen sterilisatie was te voorkomen dat er toch nog een kind werd verwekt. Dit door een persoon die dan niet als een nieuwe moeder (vroeger man zijnde) of nieuwe vader (vroeger vrouw zijnde) voor één of meer kinderen zou kunnen gaan functioneren. Voor het kind is het natuurlijk ten zeerste verwarrend (in dit geval) dat de vrouwspersoon die hem nu opvoedt, in feite zijn genetische vader is en hij met twee moeders verder door het leven moet gaan.

Natuurlijk is een gedwongen sterilisatie zeker niet meer passend in het huidige tijdsgewricht, als het dat ooit geweest was. Daar heeft Rutte gelijk in. Bij de vaststelling van die verplichting zag men echter over het hoofd dat het de moderne techniek is, zoals het..

