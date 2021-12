Nadruk op autonomie heeft bedrijfsmatig denken in de zorg versterkt

Vrijdag 3 december is de Internationale Dag voor mensen met een beperking, ook wel Wereldgehandicaptendag genoemd. Dit jaar luidt het thema ‘toegankelijkheid van voorzieningen’. De Verenigde Naties hebben deze dag in 1992 ingesteld met als doel aandacht te vragen voor gelijke kansen voor mensen met een beperking.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd de mens met een verstandelijke beperking steeds meer gezien als een keuzebewuste burger. In de decennia die daarop volgden, is de zorg in Nederland ook ingericht volgens dit zogenaamde burgerschapsparadigma. Deze beweging heeft veel goeds gebracht, de positie van mensen met een beperking is er echt door versterkt. Er is sinds die tijd meer zorg op maat mogelijk.

Maar voor mensen met een..

