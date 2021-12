De boostercampagne heeft een treurig traag begin, schrijft Gerard Beverdam (ND, 30 november). Het duurt inderdaad heel lang voor het prikken weer op gang komt. Dit is best wel slecht van een land als Nederland. Bij de normale vaccinaties deden we er ook al heel lang over. Dan zou je zeggen dat we er nu wel ervaring mee hebben en het dus wat soepeler zou moeten gaan. Maar dat is niet het geval.