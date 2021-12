Met lef en visie in kerkgebouwen wonen

Telkens als ik langs de Sint-Josephkerk aan de Alkmaarse singel fiets, erger ik mij aan de grote banier van een makelaar: ‘Monumentaal wonen in een kerk? 9 luxeappartementen te koop.’ Let wel, ik heb niets tegen makelaars, maar makelaars horen thuis op de markt, op de woningmarkt en kerken zijn geen markt. Kerken zijn gemeenschapsgoederen. Ze zijn bij elkaar gespaard door gelovigen, door kerkgangers, door rijk en vooral door arm, onder de actieve leiding van een bouwpastoor, een dominee, door ouderlingen of een kerkbestuur. Wat van de gemeenschap is, hoort voor de gemeenschap te blijven. Er komen op korte termijn – naar schatting – 8000 historische kerkgebouwen vrij.

Mensen die een dienstbaar beroep (lees een gemeenschapsberoep als verple..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .