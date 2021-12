In stilte komen we los van al het lawaai in ons leven

Laten we eens wat vaker alleen zijn, in de stilte.

Wanneer ik samen met iemand wandel, valt het me altijd op hoe snel de meeste mensen lopen. Dan vraag ik of het wat langzamer kan.

In zijn boek The Ruthless Elimination of Hurry legt de Amerikaanse voorganger en schrijver John Mark Comer de vinger op de zere plek van onze samenleving: we zijn collectief ‘haastziek’. We hollen onszelf voorbij en raken massaal overspannen. Het boek raakte me, maar de ironie wil dat ik grote moeite had met het uitlezen van de tweede helft. Het lukte me niet een rustig moment te vinden …

Na de zomervakantie kwam het ‘normale’ op gang. Ik merk dat ik weer van alles moet en dat er van alles van me wordt verwacht. Daarom heb ik toch maar even tijd gemaakt voor Comer, die een oplossing heeft tegen deze ‘haastziekte’.

Volgens hem is de oplossing voor haast niet: ‘meer tijd’. Zouden we meer tijd hebben, dan zouden we ons leven simpelweg nó..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .