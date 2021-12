Naar twaalf maanden verlof

In Nederland gaan vrouwen doorgaans tien tot twaalf weken na een bevalling weer aan het werk. Sinds ik in 2018 het voorrecht heb gehad om voor het eerst moeder te worden, heb ik regelmatig vrouwen ontmoet die na deze termijn nog niet aan het hervatten van werk toe waren. Bijvoorbeeld omdat zij fysiek of mentaal onvoldoende hersteld waren van de bevalling, omdat zij moeite hadden met prikkelverwerking, of omdat zij hun kindje graag nog wat langer ‘live’ wilden voeden. Sommige van deze vrouwen belandden in de ziektewet, andere vrouwen gaven hun betaalde baan of beroepsregistratie op en weer anderen zetten een andere vorm van verlof in (waarbij soms verbaasde reacties van de werkvloer klonken).

