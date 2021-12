Rutte, Van der Staaij en Wilders zijn de drie Haagse overlevers

Mark Rutte (links in beeld) lijkt sterker te staan dan ooit. Hoe doet hij dat? En wat is de kracht van Kees van der Staaij (rechts) en Geert Wilders, die ook alweer twintig jaar meegaan?

Op 1 april dit jaar waren er drie politici die een belangrijke en interessante rol speelden in de Tweede Kamer. De eerste was PVV-fractievoorzitter Geert Wilders die een motie van wantrouwen indiende tegen premier en VVD-fractievoorzitter Mark Rutte. De tweede was Rutte zelf, de hoofdpersoon van die dag. En de derde was SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, die, en dat gebeurt niet vaak, de motie van wantrouwen van de PVV steunde. Velen dachten dat dit het einde was van politicus Rutte. Hij overleefde. Achteraf bleek minister Kaag meer politieke schade op te lopen naar aanleiding van dit debat. Inmiddels zijn we ruim acht maanden verder en Rutte lijkt sterker dan ooit te staan.

Waarom overleeft Rutte alles? Een groot deel van zijn ka..

