Smijt niet met geld, maar met zorg

‘Buying the dip?’ (‘Kopen op de daling?’), luidde maandag de vraag op de morning call van de grote beleggers en zakenbanken. Afgelopen vrijdag kelderden de koersen ­nadat het nieuws over de nieuwe omikronmutant bekend werd. Landen sloten in paniek de grenzen voor reizigers vanuit Zuid-Afrika en voerden nieuwe beperkende maatregelen in. Ineens was de angst voor inflatie weg en maakte die plaats voor de angst voor nieuw economisch onheil. De hoop dat de pandemie in 2022 een keer ­verleden tijd zou zijn was de grond ingeboord. Deze zogeheten Black Friday-dip werd maandag al weer gezien als een buitenkansje. De beursindices daalden vrijdag met zo’n 3 procent ­– de grootste dalingen in meer dan een jaar vanwege de vrees voor..

