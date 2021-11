Spreek over corona in de kerk - Een aantal stappen om een open debat te bevorderen

In het proces is er de gelegenheid om als gemeenschap te ervaren wat er in brede zin leeft in de gemeente.

Dit is een opiniebijdrage van Eddy de Pender, coach, mediator en medeoprichter van Netwerk Vredestichters

In onze samenleving lijkt de coronapandemie een enorme splijtzwam te worden. Wat opvalt is de heftigheid van de discussies die er soms zijn, ook op sociale media. Emoties spelen een grote rol. Sommige mensen zijn bang en durven nauwelijks meer naar de winkel. Anderen zijn kwaad op de maatregelen en reageren dat af op hun omgeving. En zoals we weten: als we hoog in onze emotie zitten, is het lastig om nuchter na te denken. Ik constateer dat er binnen de kerken een soort verlegenheid is hoe hiermee om te gaan. De heftigheid van de emoties speelt bij beide kampen een rol. De mensen die kritisch zijn en achter de pandemie kijken, worden s..

