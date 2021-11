Moreel beraad is essentieel op vele gebieden in de zorg

Geestelijk verzorger Job Smit schreef een zeer lezenswaardig artikel over keuzes maken in de zorg en de rol van het Moreel Beraad, naar aanleiding van het al dan niet invoeren van de 2G-maatregel (Nederlands Dagblad, 24 november). Deelnemers in zo’n beraad stellen een waardenhiërarchie op die gebruikt wordt om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Smit geeft aan dat er mensen zijn die gewend zijn om autonomie altijd bovenaan te plaatsen en dat het voor hen een hard gelag is als autonomie op een lagere plaats wordt gezet in een Moreel Beraad.

Wat mij betreft is zijn redenering niet alleen van toepassing op 2G maar ook op euthanasie en de vragen rond voltooid leven. Daar is de waarde ‘autonomie’ leidinggevend, zoals Paul Schnabel eerder betoogde, en komt een Moreel Beraad niet eens aan de orde. Theo Boer illustreerde in een artikel dat er niet eens gesproken en dus zeker niet gewogen wordt (ND, 27 april). Hij schrijft: ‘Over de vraag of de sterke toename van het aantal euthanasieën ook nadelen heeft, is het opnieuw oorverdovend stil.’ Hij spreekt in dat kader van ‘ethische armoe, terwij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .