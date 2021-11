Welke wethouder durft? Zet kleine paalwoningen

Jonge mensen snakken naar woonruimte(n). Hoe het eruitziet is vaak ondergeschikt, als ze er maar mogen intrekken. Bouw daarom paalwoningen van vijftig vierkante meter. Elk jong stel is dan dolgelukkig.

Houd het simpel. Dus die vijftig vierkante meter wordt niet ingedeeld met wanden. Gewoon één ruimte van ongeveer zeven bij zeven meter, met in een hoek een keukenblok van 1,80 meter en in een andere hoek een sanitaire cel met douche, toilet en wastafel. Aansluiting voor een wasmachine en droger is in een van de wanden eveneens aanwezig. De wanden, vloeren en plafond zijn alle van glad afgewerkt beton. En daar moet je het als jong stel maar mee doen.

Waar gaan we die kleine woningen bouwen? Dat kan in elke gemeente, want er zijn overal grote ..

