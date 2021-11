Jongeren hunkeren naar zingeving. Wanneer gaat de theologie naar hen op zoek?

De tijd dringt en de urgentie is groot. Er is sprake van een zingevingscrisis, en kerk, samenleving en jonge generaties hebben elkaar nodig. Ik geloof in de zeggingskracht van de Bijbel en zijn relevantie voor nu. Toch is de kloof tussen de kerk, theologie en de vragen en leefwereld van jonge mensen te groot. Het is tijd om die kloof te dichten. Het is tijd voor bottom-uptheologie, een theologie die op het grondvlak, waar de mensen zijn, begint.

Ik geloof in die vreemde en confronterende Bijbel die goddelijke inspiratie en diepe waarheden bevat en gaat over het leven van ons allemaal. Ik geloof in de waarde en het belang van theologie en kerk. Ik geloof dat de kerk een profetische taak heeft, een tegenstem kan zijn in een samenleving die ..

