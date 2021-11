Beperk digitale rechtzittingen

Het is begrijpelijk dat in de coronacrisis de rechtspraak digitaler werd, maar wordt deze efficiënte aanpak straks ook weer teruggedraaid? Het voorstel van demisssionair minister Sander Dekker om zware criminelen voortaan online te verhoren, wijst daar niet op.

Minister Dekker heeft voorgesteld om bij zittingen met een hoog veiligheidsrisico de verhoren van verdachten online te laten plaatsvinden. Maar aan rechtszaken via een videoverbinding kleven belangrijke nadelen die de kwaliteit van de rechtspraak negatief beïnvloeden. een beveiligde auto komt aan bij de rechtbank op Schiphol.

Rechtspraak is openbaar en onafhankelijk, anders verdient ze die naam niet. Rechtspraak moet bovendien toegankelijk zijn voor de burger. Dat is al sinds de Verlichting zo. Openbaarheid werd toen ingevoerd om geheime processen en onterechte veroordelingen te voorkomen. Openbaarheid is nodig om controle op de rechter mogelijk te maken. Die wordt immers niet verkozen.

