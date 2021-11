‘Hugo! Huugoo! Kijk nou eens even.’ In gedachten hóór je het deze dame links gewoon roepen met haar hoog in de lucht gestoken armen met smartphone. En ze is daarbij keurig en doelbewust op anderhalve meter afstand gaan staan, zo lijkt het. Zo hoort dat in het eindeloos durende coronatijdperk. Haar keurige gedrag zou die demissionair minister van Volksgezondheid dan toch moeten waarderen, denk je dan. Ze staat daardoor op voldoende afstand van de verzamelde vaderlandse pers, die kennelijk alleen over coronaregels bericht in plaats van ze onderling ook toe te passen. Ze staan in de weg, lastig. Maar deze dame weet slim aandacht te trekken. Haar mobiel had er vanochtend speciaal een knalrood hoesje voor moeten aantrekken. Tegelijk kun je je afvragen waarom je nou zo’n kiekje op afstand zou maken. Is de minister dan zo weinig op televisie, of pratend op het Binnenhof? Dacht het niet. Ze had beter een selfie met de minister op de achtergrond kunnen schieten: ‘Kijk nou!’. Doet het goed op Instagram. De fotograaf rechts denkt er intussen vast het zijne van: ‘Dat wordt niets met zo’n lensje’. <